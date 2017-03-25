Общество |

Премьер-министр Марис Кучинскис во время аудиенции у Папы Римского Франциска повторно пригласил его посетить Латвию в 2018 году, когда будет отмечаться столетие государства.

Визит Папы Римского имел бы большое значение для жителей Латвии и всего региона, поскольку страны Балтии будут отмечать столетия со дня своего основания, сообщил пресс-секретарь премьера Андрейс Вайварс.

В следующем году исполнится 25 лет со дня визита в страны Балтии Папы Римского Иоанна Павла II. Официальное приглашение Папе Римскому Франциску вручено еще 16 декабря 2015 года.