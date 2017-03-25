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Число ночей, проведенных гостями в латвийских гостиницах, в январе составило 266 тысяч, что на 10,4% больше по сравнению с тем же месяцем 2016 года, свидетельствуют данные Центрального статистического управления.

В том числе иностранцы провели в латвийских гостиницах и других местах размещения туристов в январе 2017 года 180 300 ночей, что на 10,9%.

Всего в январе латвийские гостиницы и места ночлега обслужили 133 100 гостей, что на 12,9% больше, чем в том же месяце 2016 года, в том числе 88 600 иностранцев, что на 14,7% больше, чем годом ранее.

В 2016 году латвийские гостиницы и другие места ночлега обслужили 2,3 млн гостей, что на 7,7% больше, чем в 2015 году, в свою очередь число проведенных гостями ночей выросло на 7,5% - до 4,4 млн.