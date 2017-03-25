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Несколько сотен человек сегодня возложили цветы к памятнику Свободы в память о жертвах депортации 25 марта 1949 года.

В шествии от Музея оккупации Латвии до памятника Свободы приняли участие несколько сотен человек, среди которых были председатель Сейма Инара Мурниеце и другие политики. Участники шествия держали в руках флаги трех балтийских государств.

Около памятника Свободы перед возложением цветов состоялась смена почетного караула.

С речью к присутствовавшим обратился президент Латвии Раймонд Вейонис. Он сказал, что сегодня отмечается один из самых тяжелых дней в истории Латвии, поскольку 25 марта 1949 года было депортировано более 42 тыс. латвийских жителей.

Эту трагедию нельзя забывать, так как главной целью депортации было сломить дух сопротивления, однако мечта о свободной Латвии никуда не исчезла, сказал Вейонис.