Вейонис: депортации не сломили дух людей, мечта о свободной Латвии осталась (8)

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Общество | 25 марта 2017 года, 17:58

Несколько сотен человек сегодня возложили цветы к памятнику Свободы в память о жертвах депортации 25 марта 1949 года.

В шествии от Музея оккупации Латвии до памятника Свободы приняли участие несколько сотен человек, среди которых были председатель Сейма Инара Мурниеце и другие политики. Участники шествия держали в руках флаги трех балтийских государств.

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Около памятника Свободы перед возложением цветов состоялась смена почетного караула.

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С речью к присутствовавшим обратился президент Латвии Раймонд Вейонис. Он сказал, что сегодня отмечается один из самых тяжелых дней в истории Латвии, поскольку 25 марта 1949 года было депортировано более 42 тыс. латвийских жителей.

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Эту трагедию нельзя забывать, так как главной целью депортации было сломить дух сопротивления, однако мечта о свободной Латвии никуда не исчезла, сказал Вейонис.

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Комментарии 8
Mark Sukhanov1 час назад
Правильно МЕЧТА только и осталась о свободной Латвии...
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Tvoja sovestj1 час назад
vot i me4tajte o nej
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Гражданская позация1 час назад
Все пропили и проебли.
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