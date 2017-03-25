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Работники службы спасения уже неоднократно напоминали жителям, чтобы они парковали свои машины во дворах многоквартирных домов так, чтобы Государственная пожарно-спасательная служба могла бы проехать во дворах. К сожалению, в социальных сетях часто можно увидеть случаи, когда люди пишут о необдуманных действиях водителей.

В социальной сети Facebook некоторое время назад был размещен пост, в котором описан случай,когда из-за неправильно припаркованных машин пожарники не смогли проехать к части дома, где произошло несчастье. Видео снял сотрудник ГПСС, который надеется, что сюжет увидят как можно больше людей.

"Извечная человеческая ошибка. Сегодня пожарным в жилом массиве в Кенгарагсе пришлось в очередной раз столкнуться с ситуацией, когда невозможно подъехать к месту ЧП. Люди на ошибках не учатся, в очередной раз некий "умник" спешил домой, не подумав, где припарковал свою машину и смогут ли службы спасения проехать мимо, если помощь понадобится соседям из соседнего подъезда".