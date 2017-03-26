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На предстоящей неделе Минблаг планирует попросить у правительства выделить ему 79 тысяч евро на неотложный ремонт здания министерства на ул Сколас, 28, техническое обследование и устранение рисков аварии.

С начала года планировалось провести косметический ремонт на втором этаже, поменять покрытие полов, покрасить стены и потолки, но при демонтаже старых полов выяснилось, что здание находится в плохом техническом состоянии.

Минблаг содержит здание на деньги из государственного бюджета, но на капитальные ремонты средств не предусмотрено. На косметические ремонты из бюджета доступно в среднем 30 тысяч евро в год.

В здании, построенном в 1900 году, нужно срочно заменять межэтажные перекрытия.