На неотложный ремонт здания Минблаг попросит 79 000 евро (1)
Общество | 26 марта 2017 года, 10:31
На предстоящей неделе Минблаг планирует попросить у правительства выделить ему 79 тысяч евро на неотложный ремонт здания министерства на ул Сколас, 28, техническое обследование и устранение рисков аварии.
С начала года планировалось провести косметический ремонт на втором этаже, поменять покрытие полов, покрасить стены и потолки, но при демонтаже старых полов выяснилось, что здание находится в плохом техническом состоянии.
Минблаг содержит здание на деньги из государственного бюджета, но на капитальные ремонты средств не предусмотрено. На косметические ремонты из бюджета доступно в среднем 30 тысяч евро в год.
В здании, построенном в 1900 году, нужно срочно заменять межэтажные перекрытия.
======Смету!! уже НАРИСОВАЛИ????!! ГАДёныши????
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