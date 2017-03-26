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Фото/Bezvests.lv

Все трое пропавших 16-летних подростков, в том числе и житель Яунпиебалги Никлавс Юшканс, найдены в Тукумсе и сейчас находятся дома. Об этом сообщает организация Bezvests.lv на своей странице в социальной сети Facebook.

Об этом организации сообщили родители Никлавса, которые ранее обратились за помощью и к добровольцам.

"К счастью, жизни и здоровью молодых людей ничто не угрожало, они целыми и невредимыми доставлены домой", - сообщили они.

Bezvests.lv благодарит всех, кто оказывал моральную и эмоциональную поддержку и распространял информацию и приметы пропавших по интернету, а также полицию, которая помогла в последний день поисков.

Напомним,16-летний подросток Никлавс ЮШКАНС, житель Яунпиебалги, пропал 23 марта 2017 года около 19:00. Парень покинул социальный центр реабилитации Solis Piebalgā. Последний раз связывался с родителями в ночь на пятницу 23 марта, около 4:30 утра, и с того момента на телефонные звонки и сообщения не отвечал.