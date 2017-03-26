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Бывший пресс-офицер вооруженных сил Канады полковник Бретт Будро опубликовал на портале hilltimes.com статью под заголовком "Русские идут, лучше приготовиться", посвященную размещению канадских военных в Латвии. Об этом пишет портал Baltnews.lv.

Одна из затронутых в статье тем, перевод которой на латышский язык публикует издание Минобороны Латвии Sargs.lv, угрозы, с которыми в нашей стране столкнутся солдаты НАТО, а также способы им противодействовать.

Среди таких опасностей Будро называет плохое поведение самих солдат, которое может быть использовано для очернения других солдат боевой группы, находящихся под руководством Канады, а также сфабрикованные истории.

Ещё один источник угрозы — интернет-тролли, которые уже сейчас в своих комментариях пугают простых жителей Канады тем, что их солдаты могут не вернуться живыми из Латвии.

Также полковник считает, что противником тщательно будут изучаться интернет-профили солдат, а их присутствие в Латвии будут пытаться выдать за оккупацию. Кроме того супруги военных могут получать поддельные звонки и электронные письма о том, что их муж или жена погибли в Латвии.

Также полковник ждёт того, что в Латвии канадская армия может столкнуться с платными провокаторами, которые будут провоцировать мирных канадских солдат на агрессивное поведение.

Однако, если есть угроза, то существует и противоядие от неё. И далее бывший пресс-офицер канадской армии приводит целый список того, как канадские военные должны противодействовать угрозам себе на латышской земле.

По мнению Будро, первое, что должны сделать военные — это снабдить свои подразделения специалистами по коммуникации, которые будут принимать участие в информационной кампании. А также направить в Латвию специалистов, которые умеют прилично говорить по-русски и по-латышски. А также привлекать персонал, у которого есть длительный опыт проживания и несения службы в данном регионе.

Кроме того полковник предлагает в 24-часовом режиме проводить мониторинг СМИ и социальных сетей, изучая публикации на русском языке и языках Балтийских стран.

А также создать механизмы, при помощи которых размещённые в Балтии силы, Штаб НАТО в Брюсселе и те, кто остался на родине могли бы обмениваться информацией и оперативно реагировать.

Кроме того канадский военный предлагает разработать и воплотить детализированную стратегию для социальных СМИ. Обеспечить, чтобы коммуникация с обществом была профессиональной, а её содержание — соответствующим. Кроме того предлагается снабдить все военные патрули камерами Go-Pro, чтобы происшествия, в которых силы НАТО будут осознанно спровоцированы, могли бы быть сопровождены визуальными материалами.

Кроме того, стране, а в особенности представители её правоохранительных органов, нужно будет образовывать политиков и общество о том, что происходит, а также предупреждать семьи солдат, общество и СМИ.