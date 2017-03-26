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С наступлением благоприятных погодных условий Департамент сообщения Рижской думы начал работы по профилированию, выравниванию и заполнению покрытия галькой грунтовых улиц города, сообщает портал самоуправления riga.lv. Выравнивание в первую очередь началось на тех улицах, где грунтовая поверхность достаточно суха.

В целом в Риге насчитывается 1778 улиц, общая протяженность которых почти 1200 километров, из них 628 или 8% имеют грунтовую поверхность, информирует портал.

Департамент сообщения также продолжает очистку проезжей части от песка, который скопился в зимний сезон. На этой неделе от песка почищены 230 километров дороги, что составляет примерно 25% от общего объема магистральных улиц, мостов и эстакад Риги.

После уборки магистральных рижских улиц, начнутся работы по очистке от песка улиц районного значения.

Стоит отметить, что песок собирается не только на обочине дорог, но и на тротуарах, который, в соответствии с обязывающими правилами, должны очистить собственники прилегающих земельных участков. Это нужно делать обязательно, потому что, пока нет травы, в сухие дни, ветер приносит песок и с газонов.

В Рижском районе уборкой и вывозом песка занимаются 43 единицы уборочной техники, работы организуются ночью и рано с утра, чтобы не влиять на транспортное сообщение.

Департамент также начал очистку канализационных приемников дождевой воды в черте города. За неделю от отложений очищены 774 ливневки.