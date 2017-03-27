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В первой половине марта лиепайчанка, плетельщица янтаря и основатель проекта "Поймано в Лиепае" Илзе Вайновска при поддержке Государственного фонда культурного капитала отправилась в Норвегию, чтобы встретиться с местными латвийцами, сообщает la.lv. Она была приглашена на Дни фольклора в Бергене.

Латвийские СМИ попросили Илзе поделиться впечатлениями.

"Там очень много молодых людей с детьми. У меня сложилось впечатление, что латыши с Норвегии чувствуют себя хорошо. И очень по-латышски. Если здесь человек, возможно, не очень ощущает свою латышскость, то уехав куда-нибудь, он с удовольствием идет танцевать и участвует в народном театре. Ему необходимо подтверждать свою латышскость. И если надо выбирать какую-то общественную деятельность, то выбирают связанную с Латвией", - рассказала Вайновска.

Лиепайчанка Лиара Озола руководит в Бергене самодеятельным театром. Она считает, что уехавшие в Норвегию латвийцы едва ли вернутся на родину.

"Мне кажется, что латыши, обосновавшиеся в Норвегии, не вернутся назад. Не знаю, каким должен быть план реэмиграции, чтобы это случилось. Думаю, это должна быть совсем другая Латвия, в которую хотелось бы вернуться. Однако до такой другой Латвии слишком большой путь. К сожалению...", - сказала Озола.