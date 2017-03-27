Эмигранты в Норвегии: мы бы вернулись, но не в такую Латвию (15)

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Общество | 27 марта 2017 года, 08:21

В первой половине марта лиепайчанка, плетельщица янтаря и основатель проекта "Поймано в Лиепае" Илзе Вайновска при поддержке Государственного фонда культурного капитала отправилась в Норвегию, чтобы встретиться с местными латвийцами, сообщает la.lv. Она была приглашена на Дни фольклора в Бергене.

Латвийские СМИ попросили Илзе поделиться впечатлениями.

"Там очень много молодых людей с детьми. У меня сложилось впечатление, что латыши с Норвегии чувствуют себя хорошо. И очень по-латышски. Если здесь человек, возможно, не очень ощущает свою латышскость, то уехав куда-нибудь, он с удовольствием идет танцевать и участвует в народном театре. Ему необходимо подтверждать свою латышскость. И если надо выбирать какую-то общественную деятельность, то выбирают связанную с Латвией", - рассказала Вайновска.

Лиепайчанка Лиара Озола руководит в Бергене самодеятельным театром. Она считает, что уехавшие в Норвегию латвийцы едва ли вернутся на родину.

"Мне кажется, что латыши, обосновавшиеся в Норвегии, не вернутся назад. Не знаю, каким должен быть план реэмиграции, чтобы это случилось. Думаю, это должна быть совсем другая Латвия, в которую хотелось бы вернуться. Однако до такой другой Латвии слишком большой путь. К сожалению...", - сказала Озола.

Комментарии 15
Alex2 часа назад
Латвия так усердно пыталась ассимилировать всяких там "неграждан" ,что сама стала "растворяться" в этом большом мире ...
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12342 часа назад
Я больше схожу те Латвийцы которые вообще уехали работать за границу,возвращаются в страну единицы!Возращаются в основном те,кто не ищет там работу!Ибо за границей работу не найти сейчас довольно сложно,обычно не находят ее только те,кто хочет сразу получать там дофига,смысл латышам кто уехал возвращаться в страну в которой развал и нищета?Тем более когда они там все при деле,получают нормальные зарплаты и тому подобное,а в Латвии они так же как и русские,не кому нафиг не нужны!Танцы пляски это одно но когда семье жрать не чего,только из-за этого возвращаться в нищету не кто кто с головой дружит не будет!
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Крик1 час назад
" Мы бы вернулись, но не в такую Латвию - а в Норвежскую, или Шведскую, вот так думают те "патриоты" которые уже там и не Латвия им нужна, а лопатник с грошами за низкопрофильную работу.
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