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Часть самоуправлений, которые согласно недавней ревизии Госконтроля занимаются несвойственными им функциями, признают, что это было ошибкой. При этом другие по-прежнему не видят никаких проблем.

К примеру, в думе Ругайского края признают, что предоставление услуг тира было ошибкой, при этом самоуправление Вайнёдского края, продававшее населению гробы, проблемы не видит. Об этом сообщает skaties со ссылкой на программу LNT Ziņu Top 10.

В целом сферы услуг, в которых принимают участие самоуправления, самые разные – от нерегулярных пассажирских перевозок, стрижки травы, заготовки дров, услуг гостиниц до общественного питания, проката тракторной техники и т.д.

Председатель думы Ругайского края Сандра Каптейне (”Vienoti novadam”) признает, что организация услуг тира было ошибкой, потому что бизнес принес самоуправлению больше хлопот, чем пользы. Теперь им занимается местное общество охотников.

”Исторически у нас проходит ва фестиваля охотников. Чтобы провести эти соревнования? Самоуправление когда-то оказывало эту услугу [тира]. Но в сущности, да, действительно, расходы на это превышали доходы”, - признает Каптейне.

В Алсунге самоуправление пыталось организовать дешевое питание не только для школьников и педагогов, но и для работников близлежащего завода. В этой ситуации местные предприятия общепита не смогли конкурировать – так, алсунгский ”Spēlmaņu krogs” теперь может работать только летом. Таким образом, осенью и зимой ни у туристов, ни у местных жителей нет места, где поесть или просто провести время. В школе же можно пообедать, только предупредив заранее.

В свою очередь, самоуправление Вайнёдского края привлекло внимание Госконтроля предоставляемыми услугами столяра, хотя в регионе есть несколько деревообрабатывающих предприятий. Частным лицам самоуправление продает гробы, а для своих нужд изготавливает всякую всячину – окна, столы, секции для различных муниципальных учреждений.

Глава самоуправления Висвалдис Янсонс (”Vaiņodes novada attīstībai”) не считает, что отнимает работу у частного сектора. По его словам, предприниматели не приходили жаловаться в самоуправление.

Коммерческая деятельность самоуправлений не запрещена, но по закону необходимо оценить, насколько в конкретном случае она обоснованна. Однако в Совет по конкуренции самоуправления обращаются редко, а случаи, когда они занимаются коммерцией, становятся все чаще, сообщает программа.