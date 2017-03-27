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Год назад в хозяйстве коневода Яниса Римейкса в Вецкулдиге погибло огромное количество рыбы. В Госслужбе по охране среды сообщили, что в загрязнении виновато расположенное неподалеку предприятие по переработке леса. В этом году с приходом весны в пруду снова появилась мертвая рыба, пишет Skaties.lv со ссылкой на программу Bez Tabu телеканала TV3.

В этот раз потери не такие масштабные, так как Янис закупил меньше рыбы. Свои эмоции он описывает одним словом: "Дебилы!".

На этот раз и Госслужба по охране среды действовала оперативно, уже на следующий день был произведен анализ. Год назад предприятие заплатило 1000 евро штрафа, так как анализ показал, что в следствие аварии на предприятии оказался загрязнен канал, который связан с прудом. Янис считает, что в этом году произошло то же самое, потому что в пруду, который не соединен с каналом, вода чистая.

"Я думаю, это бесконечная история, если там ничего не приведут в порядок. Я не знаю, что за таблица Менделеева течет в этом канале", - сказал коневод.

По словам председателя правления компании Kuldīgas ūdens, единственное, что в силах самоуправления - изолировать место, в котором происходит загрязнение канала. Это, утверждает он, и было сделано, но не решило проблемы. Глава компании считает, что проблемой должна заняться Госслужба окружающей среды.

Служба, в свою очередь, не спешит обвинять предприятие: проверка была проведена и в этом году - как в пруду, так и на территории предприятия. Инспекторы убедились, что все в порядке, никаких проблем не констатировано.

Учитывая, что второй год подряд рыба гибнет именно весной, в службе считают, что это связано с таянием снега и льда - повышается масса воды с низким уровнем кислорода. Коневод Янис Римейкс с этим не согласен.