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В группе "Поможем друг другу" в соцсети Facebook опубликован призыв о помощи от мамы двоих детей, которой не хватает финансовых средств на вещи для детей. Об этом пишет nra.lv.

"Привет! Крик о помощи поступил от мамы, которая растит двоих детей - она усиленно работает, но все равно не хватает денег, чтобы приобрести детям необходимые вещи. Мама очень просит помочь с кроваткой - двухэтажной. А также с одеждой 130 см или 34-й размер", - говорится в сообщении в группе.

Тех, кто может помочь, просят связаться с Вивитой Калниней или Эдгаром Калниньшем.