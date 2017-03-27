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Требование знания государственного языка при покупке земли направлено против живущих в Латвии шведов. Об этом пишет портал Skaties.lv, журналисты которого выяснили, что с помощью изменений в законе землю попытаются отобрать у шведских инвесторов.

В связи с этим посол Швеции в Латвии Хенрик Ландерхолм встретился с руководителем фракции Союза "зеленых" и крестьян Аугустом Бригманисом и депутатом Армандом Краузе.

До этого, чтобы приобрести землю, было необходимо предъявить специальной комиссии аттестат о сельскохозяйственном образовании. Однако Еврокомиссия заставила Латвию исключить эту норму, так как ее посчитали дискриминационной. Теперь же активисты Крестьянского сейма решили ввести требование о знании госязыка, пишет портал.

Ограничения распространяются не только на потенциальных владельцев земли из Европы, но и на жителей Латвии, которые годами владеют землей. Большую часть иностранных владельцев составляют шведы. Против них и развернута борьба, указывает Skaties.lv. В Латвии считают, что они содержат свое хозяйство по-свински.

"У нас есть много примеров того, как обстоят дела на фермах. В районе Лиепае хозяйством руководил швед, который не знал ни латышского языка, ни того, как вести хозяйство. Теперь мы видим результат - скот содержится в неприемлемых условиях, вся эта ферма - одна большая беда", - утверждает зампредседателя Крестьянского сейма Юрис Лаздиньш.

С ним не согласен шведский посол. Он не считает шведских фермеров свиньями, и наоборот, утверждает, что они улучшают экономику Латвии и общее состояние сельского хозяйства. Если Латвия будет ущемлять шведских фермеров, у нее снова могут возникнуть проблемы на уровне ЕС, утверждает посол. Об этом же он написал в письме латвийским парламентариям.

Напомним, 23 марта Сейм поддержал поправки к закону, согласно которым сельскохозяйственную землю в Латвии смогут покупать только те физические лица, которые владеют латышским языком.

Согласно принятым поправкам, физические и юридические лица, которые хотят приобрести в Латвии землю, должны владеть госязыком по крайней мере на 1-ю степень уровня А.

Также депутаты поддержали введение еще одного требования для лиц, желающих купить сельскохозяйственные земли. Согласно данному требованию, нужно суметь на государственном языке рассказать о дальнейшем использовании земли и ответить на вопросы муниципальной комиссии.