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Курсанты пехотного училища совместно с военнослужащими Латвии и США отметили приход весны субботником, в ходе которого заготовили дрова для Гауйенской интернат-школы. Об этом американское посольство сообщило в социальной сети Twitter.

Kājnieku skolas kadeti @Latvijas_armija un ASV karavīri svin pavasara iestāšanos ar kārtīgu malkas talku Gaujienas internātpamatskolā. pic.twitter.com/Da9TOksgNi — US Embassy Riga (@USEmbassyRiga) 27 марта 2017 г.

Напомним, в феврале в Латвию прибыли более 220 военнослужащих 3-й бронетанковой бригады 4-й пехотной дивизии США. "Американские солдаты будут работать и тренироваться вместе с Национальными вооруженными силами Латвии. Они готовы к работе", — заявили в дипмиссии.

Военнослужащие прибыли в рамках операции "Атлантическая решимость" (Atlantic Resolve), они сменяют солдат 173-й воздушно-десантной бригады США, которые сейчас дислоцированы в Латвии. Предполагается, что скоро в республику прибудет тяжелая бронетехника США — танки Abrams и бронемашины Bradley.

Представители американской армии будут находиться на территории Латвии до появления многонационального батальона НАТО под руководством Канады. Солдат армии США разместили в Адажи. В апреле в Латвии пройдут масштабные учения Summer Shield XIV с участием более 500 военнослужащих из стран НАТО, а также Швеции.