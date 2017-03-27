Солдаты Латвии и США заготовили дрова для школы-интерната (3)

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Общество | 27 марта 2017 года, 18:02

Курсанты пехотного училища совместно с военнослужащими Латвии и США отметили приход весны субботником, в ходе которого заготовили дрова для Гауйенской интернат-школы. Об этом американское посольство сообщило в социальной сети Twitter.

Напомним, в феврале в Латвию прибыли более 220 военнослужащих 3-й бронетанковой бригады 4-й пехотной дивизии США. "Американские солдаты будут работать и тренироваться вместе с Национальными вооруженными силами Латвии. Они готовы к работе", — заявили в дипмиссии.

Военнослужащие прибыли в рамках операции "Атлантическая решимость" (Atlantic Resolve), они сменяют солдат 173-й воздушно-десантной бригады США, которые сейчас дислоцированы в Латвии. Предполагается, что скоро в республику прибудет тяжелая бронетехника США — танки Abrams и бронемашины Bradley.

Представители американской армии будут находиться на территории Латвии до появления многонационального батальона НАТО под руководством Канады. Солдат армии США разместили в Адажи. В апреле в Латвии пройдут масштабные учения Summer Shield XIV с участием более 500 военнослужащих из стран НАТО, а также Швеции.

Комментарии 3
eiroskeptiki.lv1 час назад
А солдат не напрягло и не удивило, что у них благоустроенные казармы, а у школьников интернат до сих пор на дровах? Как при царском режиме?
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Alex30 минут назад
Одни амеровские солдатики добрые дела делают ,дровишки детям заготавливают ,другие "добрые" амеровские солдатики в Мосуле детей вместе с боевиками авиацией уничтожают ,так легче ...Неисповедимы пути господни ...
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Евроскептик - 236 минут назад
И жрали они, небось не в стенках интерната, а из своих элитарных пайков или передвижной кухоньки. Интересно - дети рядом не стояли со стекающими слюнями???
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