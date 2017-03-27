Общество |

Фото/LETA/Caters News Agency

В Латвии появилась группа интернет-добровольцев, которые называют себя "эльфами" — в противоположность так называемым "троллям", публикующим в разделах комментариев и соцсетях негативные провокационные заявления, которые выставляют Латвию страной-неудачником. Об этом пишет портал Delfi.lv.

На данный момент "эльфы" объявили набор новых штыков в свой отряд, однако предупреждают сразу — школьников не берут.

Автором инициативы является бывший чиновник МИД Латвии, занимавшийся в этом ведомстве вопросами ЕС и НАТО Ингмар Бисениекс. Как пояснил сам активист, суть эльфов не в том, чтобы в открытую спорить и порицать троллей, а "нести свет" — публиковать в ответ комментарии, которые "будут повышать уровень знаний" читателя.

"Это не означает обычное перечисление фактов. В фактах без наличия структуры и контекста можно попросту утонуть. В наших случаях мы под записями, которые написали "тролли", не обращаясь к их авторам, будем публиковать проверенную и надежную информацию, которая получена из надежных источников", — пояснил Бисениекс.

Записаться кандидатом в эльфы можно в группе Elfu vienība (Отряд эльфов) на Facebook.

"Эльфы — обычные люди с достаточным образованием. Школьников брать не планируем. Важны опыт, образование и наличие интереса", — отметил Бисениекс.

Борьба с интернет-троллями является добровольной и не оплачивается. От каждого участника требуется уделять хотя бы пару часов в неделю на "поимку троллей".