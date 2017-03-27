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Фото/скан из Latvijas avīze

На карте Европы, опубликованной влиятельной эстонской газетой не оказалось Латвии - на ее месте читатели увидели море, об этом случае в юмористической заметке сообщает газета Latvijas avīze.

"Вот и настал тот день, когда мы потеряли Латвию. Простите, друзья, вы можете переселяться к нам, укреплять древние ливонские традиции на юге Эстонии, разок там уже была Северная Ливония", - такую запись на прошлой неделе опубликовала на своем профиле в сети Facebook комментатор эстонской газеты Postimees Эвелина Калдоя.

Речь идет об ошибке при печати на экономической полосе газеты, где на карте Европы на месте, где должна быть Латвия - плещется море, рассказывает Latvijas avīze. Может эстонцы нам таким образом резко заявляют, хватит, мол, этих снисходительных анекдотов про тормознутых Урмаса и Томаса? Или Эстония, позиционирующая себя, как истинная северная страна решила пожертвовать Латвию пучине морской, чтобы окончательно отделиться коридором безопасности от оставшейся Балтии - Литвы?

Какими бы смелыми ни были предположения, на самом деле похоже, что макетировщик газеты попросту допустил ошибку при печати. Коллеги из Postimees рассказали, что широкой дискуссии об этом политически чувствительном событии в социальных сетях не замечено, а самой яркой эмоцией, которую испытали эстонцы по этому поводу, было легкое недоумение, пишет газета.

"Вся эта история не была направлена против латышей, и между прочим, вы нас вполне устраиваете, как соседи. И у нас никогда не было ни малейшего желания, чтобы место Латвии заняло море", - пишет Калдоя.