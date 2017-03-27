Во вторник станет прохладнее и ветренее
Общество | 27 марта 2017 года, 15:18
Во вторник в Латвии будет преимущественно будет сухо и солнечно, с порывистым северо-западным ветром придут холодные воздушные массы, прогнозируют синоптики.
Порывы ветра могут достичь 12-17 метров в секунду, ночью в Курземе будет медленный ветер.
Температура воздуха ночью будет -1 до +4 градусов и +3..+8 градусов во второй половине дня.
В Риге ожидается сухая и ветреная погода, северо-западный ветер будет дуть порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +3 градуса, днем будет только +5.
Из-за сухой погоды и ветра вырастет риск распространения пожаров прошлогодней травы.