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Во вторник в Латвии будет преимущественно будет сухо и солнечно, с порывистым северо-западным ветром придут холодные воздушные массы, прогнозируют синоптики.

Порывы ветра могут достичь 12-17 метров в секунду, ночью в Курземе будет медленный ветер.

Температура воздуха ночью будет -1 до +4 градусов и +3..+8 градусов во второй половине дня.

В Риге ожидается сухая и ветреная погода, северо-западный ветер будет дуть порывами до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит +3 градуса, днем будет только +5.

Из-за сухой погоды и ветра вырастет риск распространения пожаров прошлогодней травы.