Общество |

В большинстве жилых домов Rīgas namu pārvaldnieks работает автоматическая система отопления, которая обеспечивает автоматическую регулировку теплоснабжения в зависимости от колебаний наружной температуры воздуха. Чем выше температура воздуха на улице, тем меньше интенсивность отопления.

Отопительная система дома отключится полностью, когда температура наружного воздуха значительно повысится.

Автоматизированная система позволяет в весенний сезон излишне не отапливать дома, таким образом теплоэнергия используется только в нужном объеме. Как только наступит достаточно теплая погода, отопительные системы домов будут полностью отключены, чтобы в случае прохладной погоды в летний сезон система не включалась.

Первому жилому дому в этом году отопление отключили уже 15 марта, на основе решения сообщества владельцев квартир, представленного с просьбой отключить отопление до окончания отопительного сезона.

В случае, если владельцы квартир хотят установить другой режим интенсивности отопления или дату отключения теплоэнергии для завершения отопительного сезона, владельцам квартир нужно принять общее решение и подать его в любой центр обслуживания клиентов или отправить по почте.