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Правительство не поддержит предложение о выкупе государством территории Большого кладбища с использованием права первой руки при покупке.

Как сказал сегодня после заседания коалиционного совета премьер-министр Марис Кучинскис, защита Большого кладбища будет осуществляться иначе и закреплена законом. Соответствующие поправки сейчас рассматриваются в Сейме.

Выкуп собственности - не самый подходящий способ решения этого вопроса, сказал премьер журналистам.

Как сообщалось, во вторник, 28 марта, правительство рассмотрит вопрос об использовании права первой руки на выкуп территории Большого кладбища за 372 443 евро, свидетельствует повестка заседания правительства.

Государственная инспекция по охране памятников культуры 17 февраля получила заявление от департамента собственности Рижской думы с просьбой рассмотреть использование права первой руки на покупку в отношении Большого кладбища, поясняют в Министерстве культуры.

Недвижимость является архитектурным памятником государственного значения, отмечает Инспекция. Принимая во внимание расположение, способ использования, необходимость обеспечивать доступность кладбища для общественности, она считает целесообразным использовать право первой руки на покупку собственности за 372 443 евро, включая налог на добавленную стоимость.

Если правительство примет решение о выделении необходимой суммы денег, Инспекция примет решение об использовании права первой руки и направит его департаменту собственности Рижской думы.

После использования государством права первой руки ГИОПК передаст собственность в управление Министерства финансов.

В свою очередь Министерство финансов считает, что передавать Большое кладбище в управление Минфина и Valsts nekustāmie īpašumi не следует, так как это не является характерной для данных учреждений функцией.