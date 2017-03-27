Контролеров общественного транспорта обеспечат видеокамерами (+ОПРОС) (2)

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Общество | 27 марта 2017 года, 20:20

Ежедневно услугами общественного транспорта пользуются тысячи пассажиров. Неизбежны различные ситуации, например, такие как конфликты, кражи, вандализм, которые требуют немедленного вмешательства, отмечает Rīgas satiksme. Чтобы оперативно разрешать подобные ситуации и сократить их число, у контролеров общественного транспорта появятся камеры видеонаблюдения.

Видеокамеры помогут разрешить конфликтные ситуации и оценить жалобы.

Видеонаблюдение будет осуществляться в соответствии с требованиями о защите личных данных, и пассажиры будут заранее предупреждены, что ведется съемка. Камеры будут крепиться к экипировке контролеров – на груди справа.

Записи с камер, расположенных в общественном транспорте, сохраняются в течение трех дней, поэтому для рассмотрения некоторых случаев важно зафиксировать дату. Записи с видеокамер контролеров будут храниться 15 дней.

Следует отметить, что, согласно требований о защите персональных данных, видеозаписи могут быть выданы только на основании запроса полиции.

Комментарии 2
123451 час назад
А Не является ли это нарушением прав пассажира?Далеко не каждый человек захочет что-бы его лишний раз снимали!Рядом с безбилетником может находится например пассажир которого может не устраивать тот факт что он попадет в кадр!Одно дело снимать человека когда он нарушил закон,другое снимать того,кто в этом реально не виноват!Давайте дайте еще контролерам всем оружие,газовые пистолеты там,стеки и тому подобное,и расскажите еще что это все делается,для блага пассажира!Просто зная как работают наши контролеры сомневаюсь что они будут у кого-то разрешения спрашивать снимать его или нет!
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Оккупант51 минуту назад
Оценить жалобы ок такой вопрос,например пассажир пробивает скажем Е Таллон,аппарат по какой-то причине не сработал,в этот момент зашли контролеры!Сколько уже подобных случаев у людей было!При мне было когда из-за этого двух людей оштрафовали,они к аппарату подходили,а он тупо не срабатывал!И тут хобана сразу контроль!Когда контроль заходит аппарат этот отключается его уже не пробить!В итоге контролеры заставили их штраф платить!Хотя пол троллейбуса было на стороне этих парней!Ибо все видели как они пытались пробить билет!Как бы эта видио камера помогла бы разрешить данную ситуацию?Она же не снимала их в тот момент когда они пытались билет пробить! И похожие ситуации происходят постоянно!И контролерам фиг чего докажешь!Они тупо рогом упираются и все,ты без билета, нарушаешь закон,плати штраф! Они некогда не кого не слушают!Я сам лично без билета не когда не езжу,но просто не раз видел когда контролеры реально людей штрафовали просто так!Так что эти камеры по мне лишние деньги на ветер!Что-бы защищать контролеров ок,когда человек пьяный в хламину едет без билета,его кмера эта не остановит!И штраф если он сам не захочет платить его не заставит!Так что это просто что называется деньги на ветер!
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