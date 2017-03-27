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Ежедневно услугами общественного транспорта пользуются тысячи пассажиров. Неизбежны различные ситуации, например, такие как конфликты, кражи, вандализм, которые требуют немедленного вмешательства, отмечает Rīgas satiksme. Чтобы оперативно разрешать подобные ситуации и сократить их число, у контролеров общественного транспорта появятся камеры видеонаблюдения.

Видеокамеры помогут разрешить конфликтные ситуации и оценить жалобы.

Видеонаблюдение будет осуществляться в соответствии с требованиями о защите личных данных, и пассажиры будут заранее предупреждены, что ведется съемка. Камеры будут крепиться к экипировке контролеров – на груди справа.

Записи с камер, расположенных в общественном транспорте, сохраняются в течение трех дней, поэтому для рассмотрения некоторых случаев важно зафиксировать дату. Записи с видеокамер контролеров будут храниться 15 дней.

Следует отметить, что, согласно требований о защите персональных данных, видеозаписи могут быть выданы только на основании запроса полиции.