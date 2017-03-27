Премьер: за ликвидацию Академии педагогики ответит Шадурскис (7)

фото

Общество | 27 марта 2017 года, 17:57

Ответственность за ликвидацию Рижской академии педагогики и управления образованием (РАПУО) возьмет на себя министр образования и науки Карлис Шадурскис, указал премьер-министр Марис Кучинскис.

Сегодня после заседания коалиционного совета он сообщил, что завтра правительство примет решение по вопросу о ликвидации РАПУО путем ее присоединения к Латвийскому университету (ЛУ).

Кучинскис пояснил, что и Министерство образования и науки, и Кабинет министров провели необходимую оценку возможных рисков. "Дальнейшее выполнение обещаний - ответственность министра образования и науки", - сказал премьер.

Как сообщалось, правящая коалиция сегодня постановила, что завтра, 28 марта, правительство примет решение по вопросу о ликвидации РАПУО путем ее присоединения к ЛУ.

Как сказал Кучинскис, на завтрашнем заседании правительство выслушает все стороны и, возможно, уточнит протокол постановления, но решение будет принято.

Министерство образования и науки предложило присоединить РАПУО к ЛУ с целью концентрации ресурсов и более эффективного использования бюджетных средств. Решение МОН вызвало резкие протесты сотрудников и студентов вуза.

Комментарии 7
Не Лоялен!1 час назад
Пока этот дебил за свои действия начнет отвечать,тут уже Латвии так таковой не будет,а будет полигон для Нато!Гнать этого дебила из Латвии к чертям собачьим пока не поздно!
Ответить
Satīrs44 минуты назад
А мне вот интересно - ответственность по ихнему это что? Как? Пальчиком погрозят? Сошлют на тихую и денежную должность?
Ответить
Не Лоялен!1 час назад
И Ринкевича пускай за комппашку забирает!
Ответить