Общество |

В Латвии пройдет масштабный проект, который уже 10-й год подряд в апреле позволяет тысячам школьников, студентов и недавних выпускников вузов познакомиться с работой местных производителей и различных компаний, неправительственных организаций и государственных органов.

Ежегодно заявки на посещение подают примерно 11 000 молодых людей, и около 7000 из них имеют возможность отправиться непосредственно на предприятие.

Желающим необходимо зарегистрироваться на prakse.lv.