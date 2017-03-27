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У здания Сейма собралось около 150-200 человек, которые выступают за отмену в Латвии НН на единственное жилье.

Собравшиеся установили небольшую сцену, а также использовали громкоговорители.

Участники мероприятия держали в руках плакаты с надписями "Руки прочь от наших домов", "Отменить НН для единственного жилья" и "Немедленно прекратите конфискацию наших домов".

Открывая собрание, соавтор инициативы Эстрис Хиршсонс подчеркнул - люди собрались, чтобы призвать самоуправления, Сейм и Кабинет министров отменить НН на единственное жилье, и выразил надежду на то, что их требование будет услышано.

Организаторы собрания выразили готовность провести повторную акцию, если должностные лица их не услышат.

Акция прошла спокойно, без инцидентов.

Как сообщалось, на портале за отмену НН на единственное жилье подписались 13 тыс. человек, но политики и чиновники не приняли это во внимание и не решили проблемы, утверждают активисты.

Требование отменить НН на единственное жилье будет адресовано правительству, Сейму и Латвийскому союзу самоуправлений. Инициаторы собрания считают, что бремя налога становится неподъемным для населения.