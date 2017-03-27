Около 150 человек у Сейма выступают за отмену налога на жилье (1)

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Общество | 27 марта 2017 года, 19:04

У здания Сейма собралось около 150-200 человек, которые выступают за отмену в Латвии НН на единственное жилье.

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Собравшиеся установили небольшую сцену, а также использовали громкоговорители.

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Участники мероприятия держали в руках плакаты с надписями "Руки прочь от наших домов", "Отменить НН для единственного жилья" и "Немедленно прекратите конфискацию наших домов".

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Открывая собрание, соавтор инициативы Эстрис Хиршсонс подчеркнул - люди собрались, чтобы призвать самоуправления, Сейм и Кабинет министров отменить НН на единственное жилье, и выразил надежду на то, что их требование будет услышано.

Организаторы собрания выразили готовность провести повторную акцию, если должностные лица их не услышат.

Акция прошла спокойно, без инцидентов.

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Как сообщалось, на портале за отмену НН на единственное жилье подписались 13 тыс. человек, но политики и чиновники не приняли это во внимание и не решили проблемы, утверждают активисты.

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Требование отменить НН на единственное жилье будет адресовано правительству, Сейму и Латвийскому союзу самоуправлений. Инициаторы собрания считают, что бремя налога становится неподъемным для населения.

Комментарии 1
я вам2 минуты назад
Обмельчал Латвийский народец.Всего то 150 человек нормальных набралось, кому не всё равно.
Остальные давно отсюда свалили, в поисках лучшей жизни.
Вымирает Латвия.
Да же свои права некому отстаивать стало.
Печально.
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