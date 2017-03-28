Банк Латвии выпустил "сказочную" монету "Дедушкина рукавичка" (6)

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Общество | 28 марта 2017 года, 07:17

Банк Латвии выпустил коллекционную монету "Сказочная монета III. Дедушкина рукавичка".

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Это третья монета из специальной серии, посвященной популярным латышским сказкам. Первая монета "Пять котов" была выпущена в 2015 году, вторая - "Ежова шубейка" - в 2016-м.

На аверсе монеты изображена цветная рукавица, а на реверсе - животные, персонажи сказки.

Автор графического дизайна монеты - художник Арвид Приедите, для которого это уже 14-я коллекционная монета. Гипсовую модель изготовил Янис Струпулис, соавтор многих монет. Отчеканена монета в Литве, ее максимальный тираж - 10 000 экземпляров, цена в кассах Банка Латвии - 47 евро.

Монету с завтрашнего дня, 28 марта можно будет приобрести в кассах Банка Латвии в Риге и Лиепае, а сегодня с 15 часов - зарезервировать на сайте Банка Латвии.

Комментарии 6
кот4 часа назад
А скоро выпустят монету Римшевица заначка...И всякий выпуск такой красоты чтобы за номинальную стоимость в пять евро получать официально от 50-ти до 100 евро.Роставщики сраные!
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Крик4 часа назад
Когда нет ни одного своего Банка, включая банк Латвии, кроме административного сектора служащих,то хочется уже спросить - для какого "отдельно стоящего" человека всё это печатают, в условиях полной стогнации в экономике с увеличением числа безработных???
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Крик4 часа назад
С "чувством красоты" не соглашусь, в линиях одежды и в архитектурных строениях полнейший провал, что то есть не хуже, но и не лучше чем у других.
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