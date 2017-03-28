Банк Латвии выпустил "сказочную" монету "Дедушкина рукавичка" (6)
Банк Латвии выпустил коллекционную монету "Сказочная монета III. Дедушкина рукавичка".
Это третья монета из специальной серии, посвященной популярным латышским сказкам. Первая монета "Пять котов" была выпущена в 2015 году, вторая - "Ежова шубейка" - в 2016-м.
На аверсе монеты изображена цветная рукавица, а на реверсе - животные, персонажи сказки.
Автор графического дизайна монеты - художник Арвид Приедите, для которого это уже 14-я коллекционная монета. Гипсовую модель изготовил Янис Струпулис, соавтор многих монет. Отчеканена монета в Литве, ее максимальный тираж - 10 000 экземпляров, цена в кассах Банка Латвии - 47 евро.
Монету с завтрашнего дня, 28 марта можно будет приобрести в кассах Банка Латвии в Риге и Лиепае, а сегодня с 15 часов - зарезервировать на сайте Банка Латвии.