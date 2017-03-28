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Уже на протяжении нескольких дней латвийцы сообщают о том, что видят небольшое северное сияние в разных уголках страны, пишет Diena.

Как отмечают синоптики, под влиянием магнитных бурь это природное явление можно увидеть во многих частях мира.

В Латвии последние сообщения о северном сиянии появились в ночь с понедельника на вторник.

Nupat iet vaļā ziemeļblāzma. Zaļo krāsu var redzēt ar aci violetais tikai foto. Zemu ziemeļu pamalē. pic.twitter.com/ppjCDYGPEa — Ilgonis Vilks (@astrovilks) 27 марта 2017 г.

Добавим, во вторник, 28 марта, в Латвии ясная погода без осадков, возможна небольшая облачность. Дует холодный северо-западный ветер.

Скорость порывов ветра составит 12-17 метров в секунду, самый сильный ветер ожидается в центральных и восточных районах страны. Температура воздуха во второй половине дня повысится до +3..+8 градусов.

В Риге ожидается солнечный и ветреный день. Порывы северо-западного ветра усилятся до 17 метров в секунду. Температура воздуха не превысит +5 градусов.