В Латвии замечено северное сияние
Уже на протяжении нескольких дней латвийцы сообщают о том, что видят небольшое северное сияние в разных уголках страны, пишет Diena.
Šīs nakts Ziemeļblāzma #ziemelblazma #auroraborealis pic.twitter.com/IEjDEzYeON— Dmitry Mokeyev (@Dmitrijsmok) 28 марта 2017 г.
Как отмечают синоптики, под влиянием магнитных бурь это природное явление можно увидеть во многих частях мира.
Made it #ziemeļblāzma #Auroraborealis pic.twitter.com/xcOUO5wsFj— Miks (@Migeliits) 27 марта 2017 г.
В Латвии последние сообщения о северном сиянии появились в ночь с понедельника на вторник.
Nupat iet vaļā ziemeļblāzma. Zaļo krāsu var redzēt ar aci violetais tikai foto. Zemu ziemeļu pamalē. pic.twitter.com/ppjCDYGPEa— Ilgonis Vilks (@astrovilks) 27 марта 2017 г.
#jurmala #ziemļblāzma #ziemelblazma pic.twitter.com/rH18lwC8gS— andris (@andzziss) 27 марта 2017 г.
Добавим, во вторник, 28 марта, в Латвии ясная погода без осадков, возможна небольшая облачность. Дует холодный северо-западный ветер.
Скорость порывов ветра составит 12-17 метров в секунду, самый сильный ветер ожидается в центральных и восточных районах страны. Температура воздуха во второй половине дня повысится до +3..+8 градусов.
В Риге ожидается солнечный и ветреный день. Порывы северо-западного ветра усилятся до 17 метров в секунду. Температура воздуха не превысит +5 градусов.