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Типичными неплательщиками алиментов в Латвии являются работоспособные мужчины в возрасте до 45 лет, которые живут в Риге и ее окрестностях и, которые, судя по всему могут предоставлять финансовую поддержку своим детям, однако в установленном законом размере этого не делают, об этом рассказал директор Гарантийного фонда по содержанию Эдгарс Лицитис.

Руководитель фонда напомнил, что в прошлом году общий долг неплательщиков алиментов достиг суммы в 200 млн евро и его накопили около 34 000 человек.

Из-за слишком большого объема долга государство ищет новые способы, как вынудить платить причитающиеся алименты, например, для злостных неплательщиков будет введен запрет управлять автомобилем. Это может коснуться около 8000 человек.

Лицитис подчеркнул, что новая норма закона не будет введена сразу и не будет такого, что у должников автоматически отберут права. Вместо этого, когда Гарантийный фонд будет выплачивать средства на содержание, у этих людей будут спрашивать, почему они не платят алименты, будет выяснена ситуация и в зависимости от этого принято решение.

Также будет введено регулирование, согласно которому будут идти навстречу к неплательщику, чтобы он заплатил добровольно "согласно своим возможностям". Это может быть сумма, ниже установленного законом минимального взноса на содержание. Многие из этих нововведений вступят в силу с 1 апреля.

Напомним, 1 декабря Сейм в окончательном чтении утвердил поправки к закону, которые устанавливают для неплательщиков алиментов запрет на право управления транспортным средством.

Новый порядок предусматривает, что должников, алименты вместо которых платит государство, смогут лишать водительских прав. Предусмотрено, что этот порядок вступит в силу с 1-го апреля следующего года. Также будут предусмотрены смягчающие обстоятельства, когда права нужны для выполнения профессиональных обязанностей или для ухода за другими детьми.

Как показала практика, ужесточение мер в отношении людей, которые уклоняются от уплаты алиментов, дает свои результаты. За три недели с момента принятия закона о том, что за неуплату алиментов отбирают водительские права, в Гарантийный фонд средств содержание поступило около полумиллиона евро.