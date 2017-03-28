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Некий автовладелец в присутствии стражей порядка сорвал с передних стекл автомашины тонирующую пленку, чтобы избежать очередного административного протокола, сообщает в Facebook Госполиция.

24 марта сотрудники полиции зафиксировали , что на рассмотрение дела об административном нарушении мужчина прибыл, не устранив нарушение о езде на авто с тонированными стеклами, не отвечающими требованию нормативных актов. А именно, на авто передние стекла машины были по-прежнему затонированы.

Проверив информацию, работник полиции констатировал, что на мужчину уже ранее были составлены несколько протоколов о превышении скорости. Причем, его машина зарегистрирована за рубежом, а здесь он не заплатил эксплутационный налог за езду по латвийским дорогам.

Учитывая упомянутые факты, мужчина прибыл в полицию на рассмотрение дела с темно затонированными стеклами. Полицейские остановили его автомашину, как только мужчина выехал с территории полицейского участка.

Понимая, что будет составлен очередной протокол, мужчина в присутствии полиции содрал со стекол тонирующую пленку. Но, несмотря на это, на нарушителя был составлен уже третий протокол о неуплате эксплутационного налога.

"Мы видим, что по дорогам на территории Латвии,перемещаются отдельные водители, которые совершают нарушения регулярно и осознанно, считая, что законы и правила к ним не относятся. В то же самое время могу сказать, что такие нарушители постоянно находятся в поле зрения полиции и мы будем делать все, чтобы своей работой отбить у них желание продолжать регулярно нарушать правила дорожного движения", - сказал Начальник управления безопасности движения Госполиции Нормунд Крапсис.