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В социальных сетях жители Латвии начали акцию, цель которой сделать поля,луга,леса и дворы ухоженными.

Латвийцы начали акцию около недели назад, в ходе которой призывают людей на свои ежедневные прогулки брать с собой мешок и собирать выброшенные в окрестностях отходы и мусор. Люди в социальных сетях делятся проделанной работой и сопровождают пост хэштегом #navjaugrūti.

"Прочитала про гениальную идею #navjaugrūti! У нас была запланирована прогулка по лесу, осталось только взять с собой мешок и поднять то, что другие "случайно выронили из рук", так как #navjaugrūti! В конце каждой неделе по мешочку, может кого-то привлечет эта идея и Латвия станет чище", - пишет Лива.

Также решила поступить и Эва: "Присоединились к акции #navjaugrūti! За 10 минут прогулки по Парку Элейской усадьбы собрали полный мешок того, что "случайно выпало у кого-то из рук", так как #navjaugrūti! Вместе мы сможем сделать многое".