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В рамках программы ЕС вчера в Латвию из Греции были перемещены еще 10 ищущих убежища из Сирии, в том числе шестеро детей, сообщили в Управлении по делам гражданства и миграции.

Две перемещенные вчера в Латвию сирийские семьи сейчас находятся в центре перемещения беженцев в Муцениеки. Среди них есть один сантехник и один официант.

В рамках программы перемещения ЕС Латвия приняла уже 280 человек, то есть, больше половины от запланированного числа (531).

Статус беженца к началу марта получили десять человек, альтернативный статус - 151 человек. Большинство из них уже покинули Латвию.