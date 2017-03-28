Латвия приняла уже больше половины от запланированного числа беженцев (5)
Общество | 28 марта 2017 года, 12:34
В рамках программы ЕС вчера в Латвию из Греции были перемещены еще 10 ищущих убежища из Сирии, в том числе шестеро детей, сообщили в Управлении по делам гражданства и миграции.
Две перемещенные вчера в Латвию сирийские семьи сейчас находятся в центре перемещения беженцев в Муцениеки. Среди них есть один сантехник и один официант.
В рамках программы перемещения ЕС Латвия приняла уже 280 человек, то есть, больше половины от запланированного числа (531).
Статус беженца к началу марта получили десять человек, альтернативный статус - 151 человек. Большинство из них уже покинули Латвию.
Пишите, если не можете, что этнократия ЛР, прогнувшаяся под еврочиновников, вынужденно привозит сюда т.н. беженцев, которые на самом деле не беженцы, а потянувшиеся за лучшей жизью экономические перебежчики. В силу этого, они не планируют оставаться в нашей убогой пародии на евространу и бегут дальше.
Ну вспомните тот бред, что нам в течение пары лет втюхивают латСМИ: про то, как к каждому приставят переводчика с огромной оплатой, про некого арабчёнка, которого взял на работу толерантный латыш, и как тот сбежал от него через месяц, про 17 летнего парня, что даже букв не выучил до сих пор и пр. Ну сколько можно! Пусть этим латыши занимаются! Они ж на Гейропу молятся!
Или, если это беженцы, то они должны быть размещены во ВРЕМЕННЫХ лагерях, поближе к границам своих государств, накормлены и обеспечены минимальным медобслуживанием, и как только на территории их стран заканчиваются военные действия, немедленно депортируются на родину. Всё, никак иначе, они ж "беженцы"! Побегали, и домой, как стрелять перестали. Причём, приоритет женщинам, старикам и детям.Здоровые мужики - сантехники и официанты сначала должны с оружием защищать свою землю, а потом её восстанавливать!