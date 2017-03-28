Латвия приняла уже больше половины от запланированного числа беженцев (5)

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Общество | 28 марта 2017 года, 12:34

В рамках программы ЕС вчера в Латвию из Греции были перемещены еще 10 ищущих убежища из Сирии, в том числе шестеро детей, сообщили в Управлении по делам гражданства и миграции.

Две перемещенные вчера в Латвию сирийские семьи сейчас находятся в центре перемещения беженцев в Муцениеки. Среди них есть один сантехник и один официант.

В рамках программы перемещения ЕС Латвия приняла уже 280 человек, то есть, больше половины от запланированного числа (531).

Статус беженца к началу марта получили десять человек, альтернативный статус - 151 человек. Большинство из них уже покинули Латвию.

Комментарии 5
АЛ243 минуты назад
Миксньюс, прекратите перепечатывать этот бред из латышских СМИ! Ну не разделяют русские, эти толерастно-бредовые потуги Гейропы засунуть сюда ещё и экономических мигрантов под видом "беженцев"!
Пишите, если не можете, что этнократия ЛР, прогнувшаяся под еврочиновников, вынужденно привозит сюда т.н. беженцев, которые на самом деле не беженцы, а потянувшиеся за лучшей жизью экономические перебежчики. В силу этого, они не планируют оставаться в нашей убогой пародии на евространу и бегут дальше.
Ну вспомните тот бред, что нам в течение пары лет втюхивают латСМИ: про то, как к каждому приставят переводчика с огромной оплатой, про некого арабчёнка, которого взял на работу толерантный латыш, и как тот сбежал от него через месяц, про 17 летнего парня, что даже букв не выучил до сих пор и пр. Ну сколько можно! Пусть этим латыши занимаются! Они ж на Гейропу молятся!
Или, если это беженцы, то они должны быть размещены во ВРЕМЕННЫХ лагерях, поближе к границам своих государств, накормлены и обеспечены минимальным медобслуживанием, и как только на территории их стран заканчиваются военные действия, немедленно депортируются на родину. Всё, никак иначе, они ж "беженцы"! Побегали, и домой, как стрелять перестали. Причём, приоритет женщинам, старикам и детям.Здоровые мужики - сантехники и официанты сначала должны с оружием защищать свою землю, а потом её восстанавливать!
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Не Лоялен19 минут назад
Спасибо хоть на том,что пока людей из квартир не выселяете!Что-бы этим обезьянам дать достойное жилье!Есть такие страны где люди,из-за них квартир и домов лишались!А Латвия их с распростертыми объятиями принимает!Своих жителей со страны выгоняют,зато беженцев мы ждем дождаться не можем!Конечно за них ведь евро союз денег дает!А то что тут свои без работы сидят всем пофигу!Достаточно посмотреть все теракты которые эти обезьяны устраивают без конца,в том же лондоне например!Сколько не винных людей гибнет по их вине!Везде у простого народа они преступники,дезертиры и тому подобное,зато для Латвии дороже своих же жителей,за счет которых депутаты с чиновниками каждый год себе машины покупают!Еще расскажите сказки что это все делается на благо народа!Если-бы они реально от войны бежали,как я уже говорил не раз,они бы были любой крыше над головой рады,лишь бы не слышать стоны умирающих близких,взрывы,звуки выстрела автоматов и тому подобное!Видно же что они не от войны бегут!Ладно там еще можно понять дети,пенсионеры если бы только были!Но судя по фотографиям которые нам показывают,там одна молодежь лет под 30-40 которая в состоянии автомат в руках держать,и бороться за свою свободу,свою страну!А они как крысы с тонущего корабля бегут!
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Махир Джалилов33 минуты назад
Выезжающим из Латвии Евросоюз тоже мог бы платить !
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