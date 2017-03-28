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Рижская дума планирует начать строительство 4-го этапа Южного моста уже во второй половине 2018 года, или в начале 2019-го. Результатом работ станет соединение существующего моста с Виенибас гатве. Об этом сообщает официальный портал Рижской думы riga.lv.

Работы пройдут два этапа – сначала на Я. Чаксте гатве от улицы Валдекю до улицы Зепниеккална, а затем – от Виенибас гатве до улицы Валдекю.

Следует отметить, что для строительства будет привлечено финансирование из еврофондов.

Фото/riga.lv

По предварительным данным, четвертая очередь Южного моста, а также реорганизация движения в этом районе может быть реализована в 2020 году. В текущем году начнется строительство моста на Саркандаугаве, в следующем году – Восточная магистраль на улице Иерикю.

То есть к 2020 году, когда будет построена четвертая очередь Южного моста, получится полноценная окружная дорога от Виенибас гатве через Саркандаугаву в Вецмилгравис или Яунциемс, сообщает портал.

Создание такой окружной дороги – это не только удобство для жителей города и пригорода, которые захотят доехать из одной части города в другую, минуя светофоры в центре столицы, но и другие плюсы. Грузовики и фуры, создающие пробки и существенно загрязняющие воздух в городе, также смогут добираться в порт, минуя центр.