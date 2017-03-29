Бизнесвумен "завлекает" работой решивших вернуться в Латвию (3)

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Общество | 29 марта 2017 года, 07:23

Эвия Бумбуре два года назад вернулась в Латвию и сейчас является владелицей сети ресторанов предприятия "Noema". Эта фирма отличается от других тем, что ожидает пополнения своего коллектива теми людьми, кто готов вернуться в Латвию на постоянное проживание, пишет NRA со ссылкой на издание Anglo Baltic news.

"Ни в коем случае не хочу дискриминировать местный рынок труда, но мы хотим, чтобы в нашей команде работал своеобразный "микс", работники, которые хорошо знают желания и привычки местных клиентов, и работники, которые работали за пределами Латвии и хорошо знают особенности и желания другой культуры , нам нужна "новая кровь", которая может говорить. Думаю, что такие люди могут внести свой вклад в нашу работу, но главное, чтобы было желание помочь и предложить работу тем, кто думает о возвращении домой", - пишет Эвия.

Она сама прожила в Оксфорде 15 лет и признает, что вернуться в Латвию было нелегко. Первый год был достаточно депрессивным, но Эвия оптимист по натуре.

"В заключение я хочу сказать латышам в Великобритании - если вы хоть немного думаете о том, чтобы вернуться обратно, то это надо делать, так как это значит, что ваше сердце принадлежит Латвии. Я ни минуты не сожалею о своем возвращении, несмотря на то, что вначале было очень трудно, но это стоит того, так как я на своей земле, рядом со своими любимыми и дорогими. Мы Вас ждем!", - написала девушка.

Источник: nra.lv
Комментарии 3
Андрей Елизаров2 часа назад
Ты бы трудоустроила тех кто ещё не успел уехать,для начала.
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Оккупант55 минут назад
Надо пытаться вначале помогать тем людям кто тут без работы сидит в первую очередь,а потом уже пытаться вернуть кого-то!Те кто за границей нашел свое место,они в Латвию хрен вернутся!Ибо многие туда уезжают не только из-за того что работы нет,основная причина конечно безработица,но далеко она является не единственной!Многих достали лживые патриоты,которым везде мерещится угроза со стороны России,и отношение государства к народу!Народ не верит государству не капли уже!Доверие к нему упало на прочь!Те кто уехал,либо собирается уехать не хотят как их пенсионеры тут всю жизнь проработать,и на пенсии считать каждую копейку,что-бы себе кусок хлеба купить,в то время как наши депутаты тут рассказывают сказки о том,как в Латвии прекрасно живется!Все счастливы и тому подобное!Было-бы доверие у народа к государству,такой иммиграции как сейчас думаю в стране бы было!
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Не вернусь!!!1 час назад
Ну да 15 лет жо.п.ой торговала,денег заработала,счас можно людишек к себе на работу устраивать кто счастья и за кардоном не нашел.
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