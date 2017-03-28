150 человек перед Кабмином требовали сохранить Академию педагогики (4)

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Общество | 28 марта 2017 года, 13:22

Примерно 150 человек собрались сегодня, 28 марта, у здания Кабинета министров на акцию протеста против ликвидации Рижской академии педагогики и управления образованием.

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Участники акции - студенты, преподаватели, руководство Академии, взявшись за руки, выстроились в живую цепь на бульваре Бривибас.

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Протестующие принесли с собой флаги с символикой вуза и названиями его региональных филиалов, а также плакаты с лозунгами против планов Министерства образования и науки присоединить Академию к Латвийскому университету.

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Как сообщалось, сегодня на заседании правительства планируется принять решение о ликвидации Рижской академии педагогики и управления образованием путем ее присоединения к Латвийскому университету с целью концентрации ресурсов и более эффективного использования бюджетных средств. Это решение Министерства образования вызвало резкие протесты сотрудников и студентов вуза.

Комментарии 4
леший5 минут назад
ОНИ отстаивают только сугубо СВОИ интересы и националистов среди НИХ 85%---НАМ с ними не по пути!
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eiroskeptiki.lv15 минут назад
Требуйте сразу отставки 5%-рейтингового правительства, ребята! А также выход из ЕС и НАТО. Решите кучу проблем разом, чтобы сто раз не собираться.
Чего палить из пушки по воробьям?
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ss9 минут назад
Это провокация, чистой воды, со стороны "Vienitība". Собрали 150 человек, для показухи (ни где, особенно в русских масмедия это мероприятие не освещалось) Хотя, казалось бы, это касается большинства населения Латвии. Но тем кто у власти это не нужно. Нужно, чтобы пришло 150 человек, чтобы потом обвинить народ-терпилу, в том, что сами виноваты, ни кто же не пришёл, значит это никому не нужно. И налоги можно ещё поднимать!
Пока латыши будут смотреть на русских как на врагов, их участь быть вымирающим стадом баранов, причём "убивать" их будет собственная власть.
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