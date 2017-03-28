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Примерно 150 человек собрались сегодня, 28 марта, у здания Кабинета министров на акцию протеста против ликвидации Рижской академии педагогики и управления образованием.

Участники акции - студенты, преподаватели, руководство Академии, взявшись за руки, выстроились в живую цепь на бульваре Бривибас.

Протестующие принесли с собой флаги с символикой вуза и названиями его региональных филиалов, а также плакаты с лозунгами против планов Министерства образования и науки присоединить Академию к Латвийскому университету.

Как сообщалось, сегодня на заседании правительства планируется принять решение о ликвидации Рижской академии педагогики и управления образованием путем ее присоединения к Латвийскому университету с целью концентрации ресурсов и более эффективного использования бюджетных средств. Это решение Министерства образования вызвало резкие протесты сотрудников и студентов вуза.