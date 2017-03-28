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С ростом объема урожая выращенных в Латвии огурцов, сеть розничной торговли Maxima Latvija, начиная с этой недели, откажется от импорта огурцов. Таким образом в магазинах будут доступны только местные огурцы.

До сих пор в магазинах Maxima Latvija были доступны выращенные в Mārupes Siltumnīcas длинные огурцы в пленочной упаковке и выращенные в теплицах Rītausma длинные огурцы без упаковки. На полках магазинов можно было найти также выращенные в Греции длинные огурцы в пленке, а также полевые огурцы, выращенные в Польше и на Украине.

На этой неделе полки магазинов пополнятся выращенными в Mārupes siltumnīcas полевыми огурцами, между тем от импортных огурцов предприятие Maxima Latvija пока отказывается. Однако в случае, если местные производители не смогут обеспечить необходимые объемы, предприятие вновь закупит выращенные в других странах огурцы.

"Уже с того момента как в магазинах появились первые местные огурцы, жители чаще помещали их в свои корзины с покупками, хотя цена на местные огурцы была выше, чем на импортные. С увеличением объема урожая огурцов местного происхождения, их цена также снижается. Поэтому цены как на импортные, так и на выращенные в Латвии огурцы выравниваются. Так что вполне логичный шаг, что от импортных огурцов мы пока отказываемся, отдавая предпочтение выращенным в Латвии", – отмечает коммерческий директор Maxima Latvija Виктор Троицын.

Местные огурцы выращены в теплицах SIA Mārupes Siltumnīcas, крупнейшего производителя тепличных овощей в Латвии, а также в теплицах SIA Rītausma.