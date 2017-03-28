Минюст: 12 латвийцев отправились воевать в Сирию (2)
Сегодня глава министерства Дзинтарс Расначс участвует в заседании совета министров юстиции и внутренних дел ЕС.
Как сообщил пресс-секретарь Расначса Андрис Витенбургс, во время совещания в Брюсселе министры обменялись мнениями о мерах, разработанных координатором ЕС по борьбе с терроризмом, в том числе о ресоциализации и привлечении к ответственности людей, которые после участия в боевых действиях в зонах конфликтов возвращаются на родину, представляя серьезную угрозу для общественной безопасности.
О противоправном участии в вооруженном конфликте на Украине в Латвии заведено пять уголовных дел против девяти человек, а об участии в конфликтах в Сирии и Ираке - три уголовных дела против троих человек, один из которых вернулся в Латвию.
народ бежит куда только можно, от "любящего" государства
4
Ответить
Думаю они уехали воевать не в составе америкосско-еврогейской каолиции?Не даром же хвасталимь что латыши резко начали изучать арабский язык.Значит понятно на чьей будут стороне.И ничего с ними не будет-главное не за Донецк и Луганск воевать уехали.
Ответить