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На прошлой неделе заболеваемость гриппом в Латвии уменьшилась, однако в трех городах - Екабпилсе, Елгаве и Резекне наоборот заболеваемость гриппом увеличилась, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний.

На прошлой неделе в целом интенсивность гриппа снизилась на 19,5%.

На прошлой неделе в 69 практиках семейных врачей зарегистрировано 80 случаев гриппа, неделей ранее - 98 случаев.

Из десяти включенных в мониторинг территорий в шести из них число обращений к врачам с гриппом увеличилось. Больше всего таких случаев было в Даугавпилсе и Вентспилсе.

На прошлой неделе с гриппом в больницу попали 92 человека, а еще 39 были госпитализированы с пневмонией после группа. В целом с начала сезона грипп лечили в стационаре 2230 пациентов.

От гриппа в этом сезоне умерло 37 человека. Эпидемия гриппа была объявлена в начале января.