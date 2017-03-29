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Американские войска сохранят свое присутствие в странах Балтии, пока этого требует ситуация, заявил главком ВС НАТО и США в Европе Кертис Скапаротти.

"Каждая из стран Балтии просит о постоянном присутствии сил США… и мы будем оставаться. Мы привержены этому до тех пор, пока будут сохраняться условия для этого, — заявил Скапаротти в Комитете по вооружённым силам Сената США.

При этом, по словам Скапаротти, приоритетом Соединенных Штатов в сдерживании России должна быть дипломатия.

«Я думаю, что касается сдерживания России, то в этом задействованы все возможности правительства. Дипломатия должна быть приоритетом, а мы, военные, при верной стратегии, являемся «мышцами», которые обеспечивают работу дипломатии», — цитирует Скапаротти РИА Новости.

В июле прошло года для укрепления НАТО решили разместить в Литве, Латвии, Эстонии и Польше по батальону альянса. За его формирование взялись США, Канада,Британия и Германия.