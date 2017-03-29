Главком НАТО: мы являемся сдерживающими Россию "мышцами" (13)

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Общество | 29 марта 2017 года, 09:08

Американские войска сохранят свое присутствие в странах Балтии, пока этого требует ситуация, заявил главком ВС НАТО и США в Европе Кертис Скапаротти.

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"Каждая из стран Балтии просит о постоянном присутствии сил США… и мы будем оставаться. Мы привержены этому до тех пор, пока будут сохраняться условия для этого, — заявил Скапаротти в Комитете по вооружённым силам Сената США.

При этом, по словам Скапаротти, приоритетом Соединенных Штатов в сдерживании России должна быть дипломатия.

«Я думаю, что касается сдерживания России, то в этом задействованы все возможности правительства. Дипломатия должна быть приоритетом, а мы, военные, при верной стратегии, являемся «мышцами», которые обеспечивают работу дипломатии», — цитирует Скапаротти РИА Новости.

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В июле прошло года для укрепления НАТО решили разместить в Литве, Латвии, Эстонии и Польше по батальону альянса. За его формирование взялись США, Канада,Британия и Германия.

Источник: Life.ru
Комментарии 13
Ra1 час назад
Работу дипломатии должен обеспечивать мозг а не мышцы, НАТО стягивает войска к границам России, это по факту не дипломатия.
Каждая из стран Балтии просит??? Это как? Референдум сейчас никто не проводил чтобы вас сюда звать, а решение кучки националистов во власти никак не отражают желания страны(жителей), интересы людей не учтены во многих сферах.Это в теории. А на деле в Латвии НЕТ людей способных хоть что то возразить НАТО, все господа латыши, ваша песенка спета, думаю эта "защита" с вами надолго. Будете теперь все пахать пожизненно на свою ЗАЩИТУ.
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Крик1 час назад
Сдерживающим фактором для России является только забота о гражданском населении, живущим для себя к несчастью на рубеже возможного соприкосновения в бывшем соцлагере, в остальном Западные мыши опасны только своим запредельным визгом, но терпение России ведь не безгранично.
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ДМБ1 час назад
Смотрите как бы ваши "мышцы" в пыль не превратились.....
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