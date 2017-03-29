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В конце этой недели в Латвии ожидается теплая, но дождливая погода, прогнозирует Global Forecast System.

В последний день марта страну будет пересекать циклон, который принесет в Латвию снег и дождь, а уже в первые дни апреля температура воздуха существенно поднимется, из-за чего в субботу возможны осадки и туман. Максимальная температура воздуха составит от +4 градусов в Видземе и Латгале до +15 градусов на юге Курземе.

В воскресенье уже на большей территории Латвии температура воздуха повысится до +13..+18 градусов, местами возможны грозы.

В понедельник, 3 апреля, стран вновь пересечет холодный атмосферный фронт с дождями.