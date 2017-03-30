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Пользователь социальной сети Facebook на днях опубликовал видео, на котором запечатлено перемещение по железной дороге в центре Риги военной техники НАТО.

Комментаторы стали активно делиться этим видео: за четыре дня сделано более 3 200 репостов, а сам ролик пользователи просмотрели 176 тысяч раз.

Некоторые прокомментировали увиденное: "Типа, потренироваться приехали. Наверное, война начинается. Что-то будет, просто так же они такие не привезут. Да, а в последних двух вагонах беженцы".

Как ранее сообщила пресс-служба Национальных вооруженных сил в своем Twitter, перемещение техники проводится в рамках учебных тренировок.

Ранее в Латвию в рамках расширения контингента НАТО были переброшены 250 американских военнослужащих. В Минобороны Латвии заявили, что солдаты и техника доставлены для "укрепления безопасности страны". Американцы будут работать и тренироваться вместе с латвийскими солдатами.

Представители американской армии будут находиться на территории Латвии до появления многонационального батальона НАТО под руководством Канады. Солдат армии США разместили в Адажи.