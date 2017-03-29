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Газета Latvijas avīze, на основе данных Государственной земельной службы за 2016 год, опубликовала статистику названий хуторов в Латвии. Помимо обширной природной тематики в названиях встречаются и такие, как, например, Ķīnas (Китай), или Blondīnes (Блондинки).

Всего в государстве насчитывается 230 915 домов со своими названиями. И 16% из них, почти 40 тысяч, уникальные, то есть встречаются только один раз, сообщает газета.

Лидирует в хуторской топономике тема природы. В топ-10 названий домов вошли только "экологические" имена.

На 10 месте - название Bērziņi, то есть - Березки, таких газета насчитала в стране целых 311. Немного чаще встречается название Avotiņi (Роднички) - 318 раз, Kļavas (Клены) - 326, Ozoliņi (Дубки) - 338, Kalniņi (Горки) - 346, Strautiņi (Ручейки ) - 356, Ozoli (Дубы), уже почаще мелких Дубков - 368 раз. В тройке лидеров - Dzintari (Янтари) - 377 раз, Liepas (Липы) - 394, и безусловный лидер, Ceriņi (Сирень), опережает второе место сразу на 66 позиций. Хуторов с таким названием в Латвии аж 460.

Нашлось немало подворий и с необычными названиями. Газета разделила их на пять групп. В первую вошли наименования в честь всякой живности. Так на необъятных просторах нашей страны где-то есть хутора с такими привлекательными названиями, как Krupis (Жаба), Čūskas (Змеи) и Kalmāri (Кальмары). Есть хутор с прекрасным именем Bištēviņi (Трутни), есть даже экзотические Pumas (Пумы).

В номинации "Продукты питания" выделяются Salāti (Салат), Jaungurķi (Молодые огурцы), Milti (Мука), подозрительные Raugs (Дрожжи), и даже Apelsīni (Апельсины).

Есть в названиях местечек и просто романтические латышские неологизмы, дадим их без перевода: Laimzemes, Mēnesdēli, Ceļalaimas, Dzintarvējš, Skaistmola.

Удивляет и "географический" список. В Латвии есть свой Parīze (Париж), Everests (Эверест), своя Amazone (Амазонка). А ещё - Ķīnas (Китай) и Soči (Сочи).

Существуют и хутора, именованные в честь разных персонажей. Где-то есть дом под названием Kārumnieks (Сладкоежка). Некие любители сельхозработ назвали свое ранчо Cietēji (Страдальцы). Есть и Blondīnes (Блондинки), откуда-то - Mullas (Муллы), а также Klauni (Клоуны).

Напомним, что массовое переименование усадеб и хуторов началось в 30-е годы 20-го века по призыву Карлиса Ульманиса. Так, к примеру, 27 апреля 1938 года газета Jaunākās ziņas писала: "В Лиепайском округе было большое количество сельских домов с чужими, нелатышскими названиями. Многие дома местные жители называли по фамилиям их владельцев. Волостное правление домовладельцев решило переименовать эту собственность. Теперь в округе в 10 волостях переименовано 509 домов. Наибольшее количество домов переименовали Ницкой волости - сто сорок пять. Теперь вместо нелатышских названий, например, Подкорнии, Гобзинги, Тапори, Вистинг-Добей, Селе-Лиде, Купенхоф и т.д., домам даны названия, взятые из латышской литературы, например, Индраны, Страумены, Робежниеки, Талавиеши, Виестуры и т.д. Министр внутренних дел переименование домов утвердил.