Латвийский сегмент Twitter комментирует новость о том, что Глава Евросовета Дональд Туск получил от постпреда Британии в ЕС Тима Барроу письмо, подтверждающее намерение Великобритании выйти из состава Евросоюза.

На количество оставшихся в ЕС стран обратил внимание юрист Вольдемар Бургис.

«Согласно поверьям древних латышей, EU27 может быть счастливым кодом», - пишет он.

В свою очередь юрист и бывший политик Ингмар Чаклайс вспоминает старую считалочку.

«Англия была закрыта, ключ был сломан…», - пишет он.

Представитель Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтис Гутманис допускает, что другие страны ЕС могут последовать примеру Великобритании.

«А нет ли такого, что ЕС надо делать все, чтобы Brexit у британцев вышел плохим, потому что если будет ОК, то будут новые попытки», - пишет он.

Депутат Сейма от «Единства» Лолита Чигане сожалеет, что Великобритания сделала такой выбор.

«Европе и миру нужна сильная Великобритания. Я всегда верила, что вместе мы сильнее. Мы будем скучать», - пишет Чигане.

Europe and the world needs strong United Kingdom. My belief has always been that we are stronger together. Will miss you.