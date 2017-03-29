Общество |

Вечером 28 марта к работникам Рижской муниципальной полиции обратилась испуганная и замерзшая девочка лет десяти. Она рассказала, что после школы пошла в гости к подружке, но, возвращаясь домой, перепутала общественный транспорт и заблудилась.

Полицейские пригласили девочку в свой микроавтобус погреться, выяснили ее личные данные и по базе данных узнали задекларированный адрес жительства. Учитывая, что место проживания девочки находилось в ведомстве другого территориального управления, полицейские связались с ближайшим экипажем, который девочку здоровой и невредимой доставил домой.

В этом случае девочка действовала очень правильно, обратившись за помощью к полицейским, поэтому благополучно вернулась домой.

Однако, как указывают стражи порядка, очень часто родители детей запугивают полицейскими, поэтому дети боятся идти за помощью к стражам порядка.

"Когда дети не слушаются, многие родители грозят: вот придет полицейский и посадит тебя в тюрьму. В итоге такие методы воспитания могут привести к тому, что когда ребенок будет нуждаться в помощи, он просто побоится обратиться к полицейским", - указали в полиции.

Фото: Rīgas Pašvaldības policija