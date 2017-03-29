Общество |

Некая женщина беспокоится за судьбу своей дочери, которая приняла решение уехать на заработки в США. Мать считает, что в этой ситуации есть все признаки вербовки, однако девушка это отрицает, пишет nra.lv со ссылкой на программу Латвийского телевидения 4. studija.

Некоторое время назад 22-летняя девушка сообщила маме, что намерена отправиться в США, потому что она нашла там работу.

«Едет к молодому человеку, ему 20 лет, зовут Джошуа. Якобы она там будет кинодизайнером, а если с этим не получится, то моделью или актрисой», - рассказала мама девушки.

С «работодателем» дочь познакомилась через Facebook, при общении использовала Google Translate. И мама девушки, и ее коллеги считают, что девушку попросту вербуют. При этом билет на самолет уже куплен, остался последний шаг.

Сама девушка заявила маме, что она знает о возможных рисках, но с ней ничего не случится, потому что она сильная и умеет пробиваться. Обеспокоенная мама обратилась в Госполицию. Латвийские полицейские передали данную информацию коллегам из США, а также в американское посольство.

«Информация передана в посольство, чтобы они оценили, можно ли в данной случае выдать визу. Пока полиция не может предпринять никакие другие действия, потому что собеседник находится за пределами Латвии, а их переписка не свидетельствует о том, что был нарушен закон», - пояснили в полиции.

Параллельно с появлением предложения из США у девушки появился новый 54-летний приятель, который подталкивает ее к поездке, рассказала мама девушки. Она обеспокоена, так как ни одна структура не может обезопасить девушку от этого поступка.

«Мне как матери приходится кричать, потому что я знаю своего ребенка и я знаю, что она может, а что нет. В США все будет по-английски. Она даже не сможет позвать на помощь, потому что не владеет языком», - сказала женщина.

Правоохранительные органы советуют матери не терять с дочерью контакт, если она все-таки решит покинуть Латвию. Сейчас она все еще находится в стране, однако редко появляется дома, так как много времени проводит у своего нового знакомого.