Общество |

Среди жителей Риги переполох: на прошлой неделе многие пришли за покупками на Рижский центральный рынок, а часть территории оказалась перекрытой. Рижские власти на портале Riga.lv объяснили, что на самом деле происходит на рынке.

20 марта 2017 года на открытой территории Рижского центрального рынка начался второй этап реконструкции – меняют дорожное покрытие и прокладывают новую систему канализации. Новое покрытие появится на территории между Мясным и Молочным павильонами. Далее будет реконструирована Закрытая часть рынка.

Важно: во время работ по замене дорожного покрытия данная территория (от Мясного до Молочного павильона) для посетителей будет закрыта, а работавшим на ней торговцам будут предложены другие места на площади между Мясным павильоном и улицей Пуполу.

Отметим, что первая очередь работ по реконструкции завершилась в конце 2016 года, и уже заменено покрытие на территории между Мясным павильоном и улицей Негю. В целом, покрытие поменяют на территории, площадью 8500 кв.м. Старое асфальтовое покрытие меняют на визуально более привлекателную брусчатку.

Заботясь об удобстве торговцев и покупателей также будет проложена новая ливневая канализация.

Сейчас дождевая вода с крыши Мясного павильона, а также с открытой территории рынка выводится в городскую хозяйственную канализацию, которая не способна принять такой большой объем воды, поэтому на территории рынка постоянно образуются лужи.

Новая система будет независима от хозяйственной канализации, и дождевые воды будут выводить в городской канал.

Ремонтные работы на рынке будут завершены в течение месяца.