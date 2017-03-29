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Министерство финансов начало социально-информационную кампанию "Движение против мошенничества "#atkrаpies"". На русском языке этот хэштег означает призыв уйти от какого-либо действия, не делать этого.

Кампания проводится в целях борьбы с теневой экономикой, коррупцией и другими нечестными деяниями, влияющими на госбюджет и на общее благосостояние общества.

Ее долгосрочная задача - добиться нулевой терпимости общества к мошенничеству.

Идея кампании состоит в объединении усилий учреждений госуправления, предпринимателей, социальных партнеров и каждого члена общества для общей борьбы с мошенничеством. Особое внимание в рамках кампании будет уделено превентивным мерам и разъяснению возможностей обращаться в соответствующие правоохранительные органы в случае возникновения подозрений в мошенничестве.

В церемонии открытия кампании участвовало руководство Минфина, Службы госдоходов, Госполиции и ряда других учреждений.

"В повседневной жизни общество часто сталкивается с мошенничеством, которое остается незамеченным. Возможно, это происходит потому, что бюджет государства и Европейского союза для общества неощутимы, если сравнивать их с содержанием наших личных кошельков", - считает руководитель службы министерства финансов по координации предотвращения мошенничества, входящей в фонд ревизии ЕС Ната Ласмане.

Тем не менее, по ее словам, это наши деньги, и каждому необходимо взять на себя ответственность за их сохранность и защиту.

В свою очередь, генеральный директор Службы госдоходов Илзе Цируле подчеркнула, что с мошенничеством, особенно в области налогообложения, бороться гораздо труднее, если само общество относится к этому, как само собой разумеющемуся явлению.

"У нас должно быть четкое понимание того, что с каждой покупкой без чека, мы в перспективе грабим у себя, у своей семьи и страны", - сказала глава СГД.

По результатам проведенного в марте центром социологических исследований SKDS опроса, 65,8% жителей Латвии считают, что в стране высок уровень нечестности. 50,2% опрошенных назвали важнейшей проблемой в этой сфере контрабанду алкогольных напитков, 50,9% - контрабанду сигарет, 29,6% - торговлю контрафактной одеждой и обувью.

В "Движении против мошенничества" участвуют более 20 структур госуправления и партнеры. Они призывают участвовать в кампании всех жителей Латвии, предприятия и организации, честно поступая самим и сообщая о замеченных мошеннических действиях.

С подробной информацией о кампании можно ознакомиться на ее портале "www.atkrapies.lv".