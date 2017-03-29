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На производственных площадях многоотраслевого предприятия Reaton начат выпуск противопожарных деревянных дверей с металлической коробкой, полностью соответствующих европейским стандартам.

«Мы надеемся, что эта дверь станет важным продуктом для нашего роста, а также послужит отправной точкой для дальнейшего развития модельного ряда», - говорит директор Департамента по производству дверей Reaton Артур Озолиньш.

Технологический процесс, связанный с созданием противопожарных дверей, был долгим и сложным. По словам Артура Озолиньша, в разработку этого изделия было вложено около 50 тысяч евро.

«На предприятии изначально создавался инновационный продукт не только в масштабах Латвии, но и всего региона: деревянная дверь с металлической коробкой, преимуществом которой перед дверьми в деревянной коробке является несопоставимо большая устойчивость, например, к воздействию влаги или механическим повреждениям, характерным для объектов с большой проходимостью (больниц, школ, офисных зданий, спортивных залов, производственных помещений, гостиниц и т.д.). Такая дверь проста в обслуживании и восстановлении, она нуждается лишь в косметических мерах по устранению дефектов. Металлическая коробка обеспечивает соответствие гораздо более жестким гигиеническим требованиям, что важно, в частности, для медицинских учреждений или на профессиональных кухнях. Дверная коробка изготавливается ​​из стали и может быть покрашена в любой цвет, при ее установке в проем не требуется дополнительная рамочная конструкция, поскольку она уже выполняет эту функцию. Металлическая коробка укомплектовывается деревянной створкой, которая может иметь различную отделку - шпоном, краской, HPL-пластиком, в том числе HPL-пластиком со специальной антибактериальной обработкой. Все это позволяет не только воплощать замыслы дизайнера, но и качественно решать проблемы функциональности, - рассказывает директор по производству.

К началу производства противопожарных дверей Reaton подтолкнуло участие в нескольких крупных тендерах, организованных, например, больницей Страдыня и клиникой ARS, которые продемонстрировали большой спрос на такие двери и очень слабые возможности его удовлетворения. До настоящего времени ни один балтийский производитель не выпускал противопожарных дверей - Reaton стал первым в регионе. Что касается предприятий Западной Европы, то у нескольких из них такие изделия в ассортименте имеются, однако их цена примерно в три раза выше, чем у Reaton.

«Это был, пожалуй, один из наиболее технически сложных проектов в истории предприятия, - признает г-н Озолиньш. - Команда Reaton работала в поиске технических решений, проверяя и перепроверяя себя, экспериментируя, испытывая двери в сертифицированных лабораториях, где моделировались условия пожара (дверь должна была удерживать пламя, по крайней мере, в течение получаса). Мы достигли желаемого результата и теперь с гордостью говорим, что Reaton может обеспечить самое широкое предложение дверей. Нам это позволит участвовать в различных тендерах, а нашим покупателям - значительно экономить средства, заказывая весь комплект дверей в Reaton, а не каждый отдельный вид - у разных производителей. Наше новое изделие отвечает всем требованиям современных проектов и строительных нормативов. Большим преимуществом является также цена этого инновационного продукта, особенно - в контексте его долговечности и стоимости аналогичных дверей у западноевропейских производителей.

Таким образом, сегодня мы сможем предложить: «обычные» межкомнатные двери; звукоизолирующие двери, которые являются особо востребованным продуктом, поскольку в настоящее время защита личного пространства человека от окружающих шумов является нормой; противопожарные двери EI30, которые играют ключевую роль в обеспечении безопасности зданий, со стеклом или со специальным гигиеническим пластиковым покрытием для металлической поверхности, что, в свою очередь, является важным для медицинских учреждений».

В качестве целевой аудитории покупателей продукции Reaton представитель компании называет, в первую очередь, владельцев зданий публичного назначения (государство и самоуправления, которые проводят тендеры, частные компании, ведущие крупные строительные проекты), где обычно требуется одновременно много дверей. Существующие производственные мощности Reaton в Риге, в Чиекуркалнсе, в состоянии справиться с заказами подобных объемов и уровня сложности.

Свои новые сертифицированные противопожарные двери Reaton недавно представил широкой публике на выставке «Дом», где они вызвали большой интерес. По словам Артура Озолиньша, главным козырем Reaton в этом сегменте рынка, безусловно, станет соотношение цена-качество. Уже на выставке были начаты активные переговоры с потенциальными клиентами из Дании, а по нескольким проектам, реализуемым в Латвии, они продвинулись до этапа составления сметы. В качестве ближайшего рынка г-н Озолиньш упомянул также страны Скандинавии, серьезные перспективы он видит в работе на рынках Западной Европы.

«Уже сегодня примерно третья часть нашей продукции продается за пределами Латвии, - отмечает представитель компании. - С выпуском на рынок нашей новой двери мы планируем увеличить объемы экспорта более чем на половину».