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Утром 30 марта в Видземе и Латгале столбики термометров опустились до отметки -5..-6 градусов, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии. В прибрежных районах было около 0 градусов.

По прогнозам синоптиков, днем в Латвии будет преимущественно ясно, без существенных осадков. Небольшая облачность возможна в западных районах страны.

Средняя температура воздуха +3..+8 градусов. Дует умеренный западный ветер, к вечеру ветер сменит направление на южное.

В Риге ожидается небольшая облачность, дует умеренный северо-западный ветер, во второй половине дня ветер изменит направление. Температура воздуха +5..+6 градусов.