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Более полугода назад Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (МООСРР) заявило, что нашло решение, как вершину Гайзинькалнса принести в дар государству. Однако этого до сих пор не произошло, пишет газета Diena.

Владелица горы Гайзинькалнс, американка латышского происхождения Инесе Апеле надеется, что государству удастся принять подарок до своего столетия, чтобы на юбилей на самой высокой горе в Латвии мог развеваться красно-бело-красный флаг. Однако, как отмечает издание, бюрократический процесс оказался таким сложным, что дело так и стоит на мертвой точке.

Живущая в США хозяйка Гайзинькалнса проявила желание сделать подарок Латвии около года назад. Вначале она столкнулась с непреодолимыми препятствиями, поскольку местная стройуправа не позволяла отделить вершину от остального земельного участка размером 44 гектара. Кроме того, подарок планировалось сделать с условиями, что его нельзя продавать, закладывать или сдавать в аренду.

Осенью министр охраны окружающей среды и регионального развития Каспар Герхардс заявил, что в этой ситуации можно было бы найти юридическое решение, чтобы отделить вершину от участка меньше размера, чем это установлено правилами Кабинета министров.

Обзвонив причастных к этому процессу людей и учреждения, издание приходит к выводу, что информации о процессе не хватает многим. Руководитель Стройуправы в Мадонском крае Андрис Риеба попросил газету рассказать, когда журналистам удастся что-то выяснить. О том, на какой стадии история с подарком Латвии не знает и глава местного самоуправления Андрей Целяпитерс, который выразил надежду, что этот вопрос удастся решить, чтобы на Гайзинькалнсе можно было сделать туристическую вышку для туристов.

Напомним, владелица горы Гайзинькалнс, американка латышского происхождения Инесе Апеле вместе со своими братьями и сестрой выразила желание подарить Латвийскому государству и народу самую высокую гору в Латвии в начале осени, чтобы на ней всегда мог развеваться только латвийский красно-бело-красный флаг.

Строительное управление Мадонского края запретило отделить верхушку владений в 44 гектара, так как она слишком маленькая. Как сказано в решении Стройуправы Мадонского края, Чтобы находящуюся в охраняемой зоне гору можно было отделить от огромного куска частных землевладений, ее площадь должна составлять 10 гектаров.

Чуть позже Министерство охраны окружающей среды и регионального развития (МООСРР) нашло решение, как вершину Гайзинькалнса принести в дар государству - путем разделения земельных участков.

Несмотря на то, что местное строительное управление не позволило отделить вершину Гайзинькалнса от остального участка площадью 44 га, принадлежащего семье Инесе Апеле, министерство нашло решение.

Тогда заявили, что это возможно сделать благодаря тому, что на определенной части земли площадью 0,7 га находится бывшая смотровая вышка и подъездная дорога. В генплане местного самоуправления эта территория обозначена как территория общественной застройки.