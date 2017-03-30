Общество |

Сегодня в 8.30 несколько организаций по защите животных около здания Сейма провели акцию протеста "За человечный цирк". Как сообщили представители общества "Свобода животных", цель акции - поддержать поправки о запрете на использование диких животных в цирке.

У здания Сейма на акцию протеста "За человечный цирк" собрались около 200 человек, а чуть более 20 человек - на митинг в поддержку использования диких животных в цирковых представления.

Участники акции "За человечный цирк" скандировали лозунги: "Жестокость - не культура!", а их противники - "Руки прочь от цирка!"

Участники обеих акций держали в руках плакаты с надписями, выражающими их мнения.

В пикете приняли участие организации "Свобода животных", "Всемирный фонд природы", "Друзья земли", "Друг животных", "Улубеле", "homo ecos:" и другие.

Соответствующие поправки к закону о защите животных рассматривались в Сейме, но 21 марта комиссия по народному хозяйству не дала им хода. Поэтому судьба поправок зависит от голосования депутатов 30 марта, сказал глава организации "Свобода животных" Айвар Андерсонс. В Сейм подано 26 тыс. подписей под петицией "Человечный цирк", предлагающей прекратить использование животных в цирке.