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В предстоящие выходные, 1 и 2 апреля в Рижском зоопарке пройдут Дни птиц. Так как в эти дни обещают теплую весеннюю погоду, организаторы приглашают всех желающих не только понаблюдать за животными, но и участвовать в познавательных и практических мероприятиях.

С 12:00 до 15:00 у детской площадки зоосада будет открыта традиционная Мастерская дятла. В ней будем мастерить гнездовые домики самой маленькой сове Латвии – воробьиному сычу, и потом их развесим в наших лесах в рамках мониторинга вида. В мероприятии примут участие исследователи из Общества исследования сов Латвии, которые ответят на вопросы об этих таинственных ночных птицах;

Там же в Мастерской дятла с 12:00 до 15:00 можно будет смастерить скворечники и синичники. Чтобы все детали нашли своё место, на столах будут находиться наглядные пособия, а опытные специалисты зоосада помогут советами. Необходимо учесть, что приобретённый билет не гарантирует комплект деталей для гнездового домика.

Пока одни будут мастерить домики для птиц, другие – тут же возле детской площадки с 12:00 до 15:00 – смогут решать кроссворды и разные задачки, предложенные детским журналом “Pūcīte”. Не упустите возможность также сфотографироваться с куклой Совой!

Изготовь скворечник сам!

Из года в год в Мастерской дятла сооружали гнездовые домики для разных птиц и зверей, которым найти естественное дупло становится всё сложнее. В этом году в поддержку мониторинга воробьиного сыча изготовим 100 домиков для этой совы. Исследователи из Общества исследования сов Латвии разместят готовые домики в лесах страны и проведут экологические исследования вида.

В прошлом и позапрошлом году было сделано 200 домиков для сони (размещены в окрестностях Даугавпилса и Талсы), до этого смастерили 30 домиков удодам (размещены на полигоне в Адажи), 30 гнёзд сизоворонкам (в окрестностях Гаркалне), а также много гнездовых домиков для серой и длиннохвостой неясыти (в сотрудничестве с Агенством по охране природы размещены на особо охраняемых территориях).

Популярность Мастерской дятла растет из года в год: 15-20 лет тому назад здесь изготовляли 100-150 скворечников и синичников, а теперь в сотрудничестве с PATA KOKMATERIĀLI мы подготовили 300 заготовок синичников и 300 заготовок скворечников. Будьте уверены, что за два дня этого мероприятия все детали превратятся в уютные домики для птиц. Им будут рады синички, мухоловки, воробьи, скворцы и стрижи в разных уголках Латвии, ведь изготовленный домик посетители смогут взять с собой и повесить в окрестностях своего дома в подходящем для птиц месте. Изготовленные в прошлые годы гнездовые домики размещены в Латгалии, Видземе, Земгале и Курземе, а некоторые отправились за границу – в литовские и эстонские сады.

В этом году Дни птиц поддерживает PATA kokmateriāli, Латвийское орнитологическое общество, Латвийское Общество исследования сов и детский журнал Pūcīte.

8 и 9 апреля Дни птиц в Cīruļi

Уже третий год подряд Мастерская дятла отправляется в филиал Рижского зоосада Cīruļi. Там через неделю, 8 и 9 апреля с 12:00 до 15:00 с помощью специалистов зоосада посетители смогут изготовить скворечники и синичники, а также гнездовые домики для воробьиного сыча.

Там же можно ознакомиться с выставкой гнездовых домиков для уток, сов, летучих мышей, удодов, сизоворонок, трясогузок, мухоловок и других пернатых и пушистых.

В зоопарке начинается лето!

С 1 апреля в Рижском зоопарке начинается летний сезон. Это означает, что кассы зоологического сада будут открыты с 10:00 до 18:00, а животных можно будет посмотреть до 19:00.

Фото: Rīga ZOO