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Рижское городское строительное управление приняло в эксплуатацию новый корпус Клинической университетской больницы им. Паула Страдиня, сообщила представитель управления Илзе Жука. Управление приняло решение вчера.

17 февраля Инспекция здравоохранения разрешила сдать в эксплуатацию новый корпус Клинической университетской больницы им. Страдиня. 22 марта больница и исполнители строительных работ - компания SBRE - подали в Рижское городское строительное управление заявление о готовности нового корпуса больницы к эксплуатации.

Как ранее сообщила представитель больницы Ласма Силе, планируется, что 1 июня новый корпус откроет двери для пациентов. К строительству первой очереди корпуса было привлечено финансирование из Европейского фонда регионального развития в размере 24 млн евро.

В первой половине января Инспекция здравоохранения дала отрицательное заключение о новом корпусе больницы Страдиня. Были констатированы такие недостатки, как неоконченная внутренняя отделка, незавершенный монтаж дверных блоков, не подготовленные к установке рентгеновского оборудования помещения. Кроме того, отдельные решения по радиаторам, оконным конструкциям и электрораспределительным щитам не соответствовали техническому проекту.

С 17 октября 2016 года - запланированного срока сдачи первой очереди нового корпуса в эксплуатацию - к строителям применялась пеня в размере более 3000 евро в день, начисленная от суммы объема невыполненных работ.